Fenerbahçe'de Jesus'tan hakeme sert tepki!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'a sert bir şekilde tepki gösterdi.



Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.



İlk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de pozisyon için itirazlar devam etti. Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, itirazların ardından Deus'a sarı kart gösterdi.



YÖNETİCİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ



Jorge Jesus'un yanı sıra Fenerbahçeli yöneticiler de hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Karaoğlan, bunun üzerine bir süre soyunma odasına gidemedi.





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