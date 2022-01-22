Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dikkat çeken rapor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal takımda gördüğü eksikleri başkan Ali Koç'a raporladı. Herkesin forvet transferi beklediği dönemde İsmail Kartal'ın golcü için 'aciliyeti yok' raporu sunması dikkat çekerken tecrübeli teknik adam öncelik olarak sol bek mevkisini işaret etti. İşte İsmail Kartal'ın Ali Koç'a sunduğu rapor...



4'LÜ SAVUNMAYA GEÇİŞ, BEK İHTİYACINI ÖNE ÇIKARDI



Çok sayıda oyuncu transferine gerek olmadığına ve nokta atışı transfere inanan 60 yaşındaki çalıştırıcı 4'lü sistem oynattığı için buna bağlı ihtiyaçları öne çıkardı. Burada savunma beklerindeki eksiklik göze çarptı.



İSMAİL KARTAL'IN ÖNCELİĞİ SOL BEK TRANSFERİ



İsmail Kartal'ın sol bekteki alternatif eksikliğine dikkat çektiği öğrenildi. Sağ bekte Nazım Sangare dışında Ferdi, Osayi-Samuel, Burak Kapacak gibi alternatifler olduğunu bilen Fenerbahçe'nin hocasının, sol bekte Novak'ın tek kaldığını vurguladığı kaydedildi.



ATTILA SZALAI VE FERDİ KADIOĞLU KARARI



Attila Szalai'yi stoperde Kim Min-Jae ile oynatmak isteyen deneyimli teknik adam, Macar oyuncuyu sol bek yerine stoperde tutmayı doğru buluyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ise savunma bekinin aksine hücuma yakın oynaması isteniyor.



GENEL GÖRÜŞÜN AKSİNE FORVETTE 'ACİLİYET YOK' KARARI



Forvet hattında acil bir eksiklik olmadığına da inanan teknik heyetin, Valencia'nın form kazandıkça güç katabileceğini bildirdi. Öte yandan Serdar Dursun ve Berisha gibi isimlerin de hücum hattındaki alternatifte yer aldıkları kaydedildi.



6 NUMARA İHTİYACI DOĞABİLİR



Sadece orta sahada da bir hareketlilik olabileceği belirtiliyor. Gustavo ve Sosa'nın yetersiz kalmaları nedeniyle bilhassa 6 numarada bir ihtiyaç doğabileceği ifade ediliyor. Şartlara göre orta sahada da takviye bekleniyor.





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