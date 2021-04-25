Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı!
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25 Nisan 2021 21:17
Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 38. haftada Alanya deplasmanında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.



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