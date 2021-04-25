Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı!

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 38. haftada Alanya deplasmanında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 38. haftada Alanya deplasmanında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.