Fenerbahçe'de imza sırası tecrübelilerde

En yaşlısı 22, en genci 15 yaşında olan 6 oyuncuya imza attıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübelileri masaya davet etti. İlk hedef Serdar Aziz, sonrasında Altay Bayındır.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de imza sırası tecrübelilerde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 11:54
Fenerbahçe 'de imza operasyonu hız kesmeden sürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini uzatırken; Muhammed, Ertuğrul, Arda, Melih ve İsak'a da imza attıran Başkan Ali Koç, şimdi de Serdar Aziz'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Yükselen performansıyla A Millî Takım'daki yerini geri kazanan Serdar'ı elde tutmakta kararlı olan sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncuya kısa sürede imza attırması bekleniyor. Zira çok sayıda talibi olmasına rağmen Serdar da Fenerbahçe'de kalmaktan yana.

Serdar Aziz'in ardından Altay Bayındır'la görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe kalesinin bir numarası, taraftarın sevgilisi Altay'ın sözleşmesi 2023'te bitecek. Ancak 1,5 milyon avroya geldiği sarı lacivertlilerdeki performansıyla değerini 10 kat artıran millî eldivenin talibi çok. Futbolcudan en az 15 milyon avro gelir bekleniyor.

SEÇİM 9 NİSAN'DA

Bu arada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısının 9 Nisan'da yapılacağı açıklandı. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.