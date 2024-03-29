Fenerbahçe'de ilk veda Bonucci'den

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'nin, Serie A ekibi Genoa ile anlaştığı öne sürülüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ilk veda Bonucci'den
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29 Mart 2024 12:09
Devre arasında Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Leandro Bonucci'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu konusunda net bir karar alınmazken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basınına göre Bonucci, Serie A ekiplerinden Genoa ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

SEZON SONU İMZA

Tecrübeli stoperin sezonun bitmesinin ardından yeni kulübüne imza atıp İtalya'ya geri döneceği belirtiliyor.  

 
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