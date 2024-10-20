Fenerbahçe'de iki değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçına göre Samsunspor karşısında kadroda iki farklı isme ilk 11'de forma verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de iki değişiklik
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20 Ekim 2024 19:30
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla ligde 4. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11'i ile başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Twente maçına göre ilk 11'de forma verdiği İrfan Can Kahveci, En-Nesyri'nin yerine Kostic ve Dzeko'ya Samsunspor karşısında şans verdi.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, En-Nesyri, Münir Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Maximin yer aldı.

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