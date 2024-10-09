Fenerbahçe'de "hız" tartışması!

Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho'nun "Takımda hız problemi var" sözlerinin ardından takımın oynadığı futbolu sorgulamaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 'hız' tartışması!
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09 Ekim 2024 11:00
Fenerbahçe'de "hız" tartışması yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, göreve ilk başladığı dönemde, "Takımda hız eksikliği var." demişti.

Portekizli teknik adamın bu sözlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlarda oyun konusunda beklenti arttı. Ancak sarı-lacivertli takımda şu ana kadar beklenen hızlı oyun sahaya yansımadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun bu sözleri ve sahada oynanan oyunun ardından Mourinho'nun demecini sorgulamaya başladı.

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