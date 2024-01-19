'de orta sahada sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olanile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Brezilya basını, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'eHaberdeve'nın 30 yaşındaki yıldızı istediği ve takımların Fred'in yanı sıra Fenerbahçe ile de anlaşması gerektiği vurgulandı.Öte yandan Fred'in 20 milyon Euro'ya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştıracağı aktarılırken, en uygun seçeneğin kiralama olduğu belirtildi.Ayrıca Fred'in Fenerbahçe'deki istikrarlı performansı ve Brezilyalı oyuncu için resmi teklif yapılmaması da transferi karmaşık bir hale getirdiği vurgulandı. Bu faktörlerden dolayı da Fred'in bu 3 takımdan birine transfer olmasının zor bir ihtimal olduğu aktarıldı.Sezon başında Fred'i Premier Lig devi Manchester United'dan 9.7 milyon euroluk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazanmasını bildi.Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.