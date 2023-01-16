Fenerbahçe'nin hücumundaki en önemli oyunculardan Enner Valencia, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'deki ilk karşılaşmasına çıktı.Harika geçirdiği Dünya Kupası'nın ardından Trabzonspor'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan giren Valencia, henüz 8. dakikada Antep'te kaleci Günay'la anlaşamayan Ertuğrul'un topu uzaklaştıramadığı anda boş kaleye golünü attı.Ekvadorlu yıldız, 88'de Lincoln'ün soldan ortasında kale önünde topa vuramayarak büyük bir fırsatı kaçırsa da, 90+1'de Rossi'nin pasında ceza sahasında ağları havalandırıp, takımına galibiyeti getirdi.