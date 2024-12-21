Fenerbahçe'de En-Nesyri yetmedi

Fenerbahçe'nin 19 milyon euroluk transferi Youssef En-Nesyri Başakşehir'den sonra Eyüp'e de gol attı ama galibiyete yetmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de En-Nesyri yetmedi
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21 Aralık 2024 12:13
Sezon başında yapılan eleştirilere rağmen Jose Mourinho'nun 'Satılmasın' dediği Youssef En-Neysi, hocasının güvenini yine boşa çıkarmadı.

Fenerbahçe'nin Faslı forvet, Süper Lig'de 6. golüne imza attı. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Filip Kostic'in pasında ceza sahası içerisinde tek vuruşla topu filelere gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı 2 gol birden atan Faslı forvet, son 2 lig maçında 3. golüne imza attı. 27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez gol sevinci yaşadı. Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. 

 
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