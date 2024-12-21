Fenerbahçe'de En-Nesyri yetmedi

Sezon başında yapılan eleştirilere rağmen Jose Mourinho'nun 'Satılmasın' dediği Youssef En-Neysi, hocasının güvenini yine boşa çıkarmadı.
Fenerbahçe'nin Faslı forvet, Süper Lig'de 6. golüne imza attı. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Filip Kostic'in pasında ceza sahası içerisinde tek vuruşla topu filelere gönderdi.
Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı 2 gol birden atan Faslı forvet, son 2 lig maçında 3. golüne imza attı. 27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez gol sevinci yaşadı. Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe'nin Faslı forvet, Süper Lig'de 6. golüne imza attı. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Filip Kostic'in pasında ceza sahası içerisinde tek vuruşla topu filelere gönderdi.
Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı 2 gol birden atan Faslı forvet, son 2 lig maçında 3. golüne imza attı. 27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez gol sevinci yaşadı. Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.