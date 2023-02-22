Fenerbahçe'de emir komuta Joao de Deus'ta

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında takımın başında Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus olacak.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de emir komuta Joao de Deus'ta
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22 Şubat 2023 12:18
Cumartesi akşamı evinde Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maça teknik direktör Jorge Jesus olmadan çıkacak.

Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının bitiminin ardından hakem Ali Palabıyık'a tepki göstermiş ve kendisine kırmızı kart çıkmıştı. Portekizli hoca bu nedenle Konyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmada tüm yetkiyi yardımcısı Joao de Deus'a verecek.

İki futbol adamı, zorlu karşılaşmada yaşanabilecek senaryoları göz önüne alarak farklı planlar üzerinde çalışıyor.



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