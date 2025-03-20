Sezon başında Fenerbahçe'de 20 milyon Euro bonservisle transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin ilk tercih, 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun ise yedek forvet olması bekleniyordu. Ancak Faslı golcü beklentilerin altında kalınca bir süre kulübede bekledi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun 3'lü savunmaya dönerek iki forveti birlikte oynatması, En-Nesyri için dönüm noktası oldu.
DZEKO'YLA UYUM SAĞLADI
Bu sezon ligde 15 maçta 895 dakika birlikte sahada kalan ikili, Fenerbahçe'nin hücum gücünü arttırdı. En-Nesyri, Dzeko'suz oynadığı anlarda sadece 3 gol ve 3 asist üretebilirken, Boşnak yıldızla birlikte sahada olduğunda ise 13 gol atıp 1 asist yaptı.
DZEKO BU İŞBİRLİĞİNDEN FAYDALANDI
Öte yandan Dzeko da bu iş birliğinden önemli fayda sağladı. 12 golünün 6'sını ve 3 asistinin 2'sini En-Nesyri ile birlikte oynadığı dakikalarda kaydetti.
Jose Mourinho'nun çift forvetli sisteminin ardından ikili arasında yakalanan bu uyum, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri haline geldi.
Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri işbirliği!
Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Dzeko'nun birlikte oynadığı maçlarda hücum gücü arttı.
Sezon başında Fenerbahçe'de 20 milyon Euro bonservisle transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin ilk tercih, 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun ise yedek forvet olması bekleniyordu. Ancak Faslı golcü beklentilerin altında kalınca bir süre kulübede bekledi.
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