'nin Boşnak golcüsü, cuma günü oynanacakmaçını iple çekiyor....Kayseri maçı öncesinde ağrıları nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosuna alınmayan ve dinlendirilen Edin Dzeko, G.Saray ile ligde oynanan derbide ise sahadaydı. 37 yaşındaki oyuncu, mücadelesi ile alkış alsa da gol yollarında beklenen etkiyi gösteremedi. Edin Dzeko'nun, fizik durumu tam hazır olmadan sahaya çıkması ile birlikte hücum organizasyonlarında zayıf kaldığı da görüldü.Cuma günü Riyad'da oynanacak karşılaşmada fizik durumunun daha iyi olacağı öğrenilen futbolcunun, karşılaşmayı da iple çektiği öğrenildi. Kupayı kazanarak, lig şampiyonluğu yolunda camiayı motive etmek istediğini de yakın çevresi ile paylaşan Dzeko," dedi.Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.