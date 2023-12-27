Fenerbahçe'de Dzeko bu kez hazır olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, sakatlığı sonrasında derbideki dönüşünde kendini beğenmedi. Final maçında performansını göstermek için kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de Dzeko bu kez hazır olacak
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27 Aralık 2023 12:12
Son güncelleme 27 Aralık 2023 12:45
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, cuma günü oynanacak Süper Kupa maçını iple çekiyor....

Kayseri maçı öncesinde ağrıları nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosuna alınmayan ve dinlendirilen Edin Dzeko, G.Saray ile ligde oynanan derbide ise sahadaydı. 37 yaşındaki oyuncu, mücadelesi ile alkış alsa da gol yollarında beklenen etkiyi gösteremedi. Edin Dzeko'nun, fizik durumu tam hazır olmadan sahaya çıkması ile birlikte hücum organizasyonlarında zayıf kaldığı da görüldü.

GOLLE DÖNECEĞİNİN MESAJINI VERDİ

Cuma günü Riyad'da oynanacak karşılaşmada fizik durumunun daha iyi olacağı öğrenilen futbolcunun, karşılaşmayı da iple çektiği öğrenildi. Kupayı kazanarak, lig şampiyonluğu yolunda camiayı motive etmek istediğini de yakın çevresi ile paylaşan Dzeko, "Lig maçında istediğim gibi oynayamadım. Ama finalde farklı olacak. Fizik durumum iyi, golle döneceğim" dedi.



FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.    

 
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