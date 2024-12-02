Fenerbahçe'de Djiku'ya derbi uyarısı

Fenerbahçe'de teknik heyet, kart sınırında yer alan Alex Djiku'ya uyarıda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Djiku'ya derbi uyarısı
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02 Aralık 2024 08:15
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, serisini Gaziantep FK karşısında da sürdürmek ve gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi havasını bozmak istemiyor.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart sınırındaki Alexander Djiku, Beşiktaş maçı öncesi dikkatli olması konusunda teknik heyet tarafından uyarıldı.

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile sakatlığı süren Çağlar Söyüncü takımda yok. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Slavia Prag deplasmanına götürülmeyen Sofyan Amrabat ise takıma dönecek.

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