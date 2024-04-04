Fenerbahçe'de Djiku en golcü sezonunu yaşıyor

Yukatel Adana Demirspor karşısında 17. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçiren Alexander Djiku, bu sezon ligde ikinci golünü kaydederken, lig maçlarında en fazla gol attığı sezona ulaştı.
Fransa'da sırasıyla Bastian, Caen ve Strasbourg formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar çıktığı lig maçlarında sezonda en fazla 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Profesyonel kariyerinde ilk golünü 2016-2017 sezonunda Bastia formasıyla Marsilya'ya atan Djiku, sezonu 1 golle tamamlamıştı.
2017-2018 sezonunda gol sevinci yaşayamayan Ganalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise Caen formasıyla Nizza ağlarını havalandırmıştı.
2019-2020 sezonunda Strasbourg'a transfer olan Djiku, Reims'e attığı golle bu sezonu da boş geçmezken, 2020-2021 sezonunda ise takımına gol katkısı sağlayamadı.
2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında lig maçlarında birer kez gol atma başarısı gösteren Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde attığı 2 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.
Bu sezon ertelenen üçüncü hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir filelerini havalandırarak ilk gol sevincini yaşayan Djiku, 25. haftadaki Corendon Alanyaspor ve 29. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da birer asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 4 gole etki etti.
Fransa'da sırasıyla Bastian, Caen ve Strasbourg formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar çıktığı lig maçlarında sezonda en fazla 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Profesyonel kariyerinde ilk golünü 2016-2017 sezonunda Bastia formasıyla Marsilya'ya atan Djiku, sezonu 1 golle tamamlamıştı.
2017-2018 sezonunda gol sevinci yaşayamayan Ganalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise Caen formasıyla Nizza ağlarını havalandırmıştı.
2019-2020 sezonunda Strasbourg'a transfer olan Djiku, Reims'e attığı golle bu sezonu da boş geçmezken, 2020-2021 sezonunda ise takımına gol katkısı sağlayamadı.
2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında lig maçlarında birer kez gol atma başarısı gösteren Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde attığı 2 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.
Bu sezon ertelenen üçüncü hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir filelerini havalandırarak ilk gol sevincini yaşayan Djiku, 25. haftadaki Corendon Alanyaspor ve 29. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da birer asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 4 gole etki etti.
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