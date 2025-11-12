Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Kocaelispor, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun için sarı lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirecek.

calendar 12 Kasım 2025 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco ile beraber Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile aradaki farkı 1 puana kadar indirdi.

Zirvedeki puan farkının kapanmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda tekrardan iddialı hale gelen sarı-lacivertliler, devre arasında yapılacak transferlerle 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olurken, yapılacak hamleler de netleşecek.



Bu doğrultuda kadro dışı kalan isimler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibi Kocaelispor'un golcü futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

İSTENİLEN VERİM ALINAMADI

Kocaelispor'un tecrübeli golcüyü istemesindeki ana etken; Bruno Petkovic ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamaması.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Yeniden milli takıma dönmek isteyen Cenk'in de gelen bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Körfez ekibinin yetkilileri, önümüzdeki günlerde hem Cenk Tosun'la hem de Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Cenk, ikinci yarı Kocaeli forması giyebilir.

