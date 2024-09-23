Fenerbahçe'de büyük çelişki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım ile yarıştığı seçim öncesinde yaptığı açıklamalar ve şu an Sarı-Lacivertliler'in bulunduğu durum arasında büyük bir çelişki yaşanıyor.
Koç, seçim öncesinde, "Seçildiğimiz takdirde hedefimiz şampiyonluk. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti. Ancak Galatasaray derbisinde bu sezon transfer edilen isimlerden sadece Allan Saint-Maximin ilk 11'de yer aldı. Sofyan Amrabat ve Youssef El-Nesyri ikinci yarıda oyuna girerken, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic kadroya dahil edilmedi.
50 MİLYON EURO HARCADI!
Fenerbahçe bu sezon transfer etiği oyuncular için 49.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.
Koç, seçim öncesinde, "Seçildiğimiz takdirde hedefimiz şampiyonluk. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti. Ancak Galatasaray derbisinde bu sezon transfer edilen isimlerden sadece Allan Saint-Maximin ilk 11'de yer aldı. Sofyan Amrabat ve Youssef El-Nesyri ikinci yarıda oyuna girerken, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic kadroya dahil edilmedi.
50 MİLYON EURO HARCADI!
Fenerbahçe bu sezon transfer etiği oyuncular için 49.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.