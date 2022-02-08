Fenerbahçe'de Berisha'ya tepki!

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'ndan elendiği maçta Mergim Berisha tepki gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Berisha'ya tepki!
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08 Şubat 2022 23:55
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Sarı - lacivertli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.

Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

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