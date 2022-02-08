Fenerbahçe'de Berisha'ya tepki!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.



Sarı - lacivertli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.



Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.





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