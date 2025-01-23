Fenerbahçe'de ayrılık yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin için gelen ayrılık sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ayrılık yanıtı!
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23 Ocak 2025 23:24
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı sonrası konuştu.

Mourinho, takımdan ayrılacağı iddia edilen Allan Saint-Maximin için de konuştu.

Portekizli teknik adam, Maximin için gelen sorunun ardından, "Maximin, 3 haftadır idman yapmamış bir oyuncu olarak performans verdi. Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum." dedi.

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