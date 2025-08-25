25 Ağustos
Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Diego Carlos!

Fenerbahçe, Diego Carlos için hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık.

calendar 25 Ağustos 2025 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Diego Carlos!
Fenerbahçe, Diego Carlos'un durumuyla alakalı kararını verdi.

FENERBAHÇE, TEKLİFLERE AÇIK

Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık.

Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncudan bu yaz transfer döneminde çıkmak istiyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi. 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
