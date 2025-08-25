Fenerbahçe, Diego Carlos'un durumuyla alakalı kararını verdi.
FENERBAHÇE, TEKLİFLERE AÇIK
Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık.
Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncudan bu yaz transfer döneminde çıkmak istiyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.
FENERBAHÇE, TEKLİFLERE AÇIK
Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık.
Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncudan bu yaz transfer döneminde çıkmak istiyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.