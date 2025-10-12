Fenerbahçe'de ayrılık izni: Becao

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için karar verildi.
Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında iyileşen Rodrigo Becao'ya devre arasında teklif gelirse, Fenerbahçe yönetimi kolaylık sağlayacak.
29 yaşındaki Sambacı, kiralık olarak da gidebilir.
Brezilyalı stoperin 30 Haziran 2028'e kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe forması altında toplamda 37 maçta süre bulan Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
