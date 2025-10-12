12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fenerbahçe'de ayrılık izni: Becao

Fenerbahçe, devre arasında teklif gelmesi durumunda Rodrigo Becao'ya ayrılık için kolaylık sağlayacak.

12 Ekim 2025 10:35
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de ayrılık izni: Becao
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için karar verildi.

Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında iyileşen Rodrigo Becao'ya devre arasında teklif gelirse, Fenerbahçe yönetimi kolaylık sağlayacak.

29 yaşındaki Sambacı, kiralık olarak da gidebilir.

Brezilyalı stoperin 30 Haziran 2028'e kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe forması altında toplamda 37 maçta süre bulan Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
