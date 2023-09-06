Fenerbahçe'de artık savunma daha sağlam... Geçen sezon oyun tarzı sebebiyle sarı - lacivertliler kalesinde çok fazla gol görmüştü. Bu da bir anlamda şampiyonluğun kaçmasındaki ana etkenlerden biriydi.
SAVUNMA ARKASINDA BOŞLUKLAR AZALDI
Teknik Direktör İsmail Kartal ilk olarak işe buradan başladı. Değişen oyun anlayışı ile artık sarı-lacivertliler daha dengeli bir oyun anlayışı benimsedi. Sadece önde oynandığında savunma arkasında bırakılan boşluklar azaldı.
Bunun yanısıra takviyeler de yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Kaleci Livakovic'in 11'e girmesi ve 6 numara transferinin gerçekleşmesiyle bu hat güçlenecek. Teknik Direktör Kartal altı numara için öncelikle kesici ve defansif özelliği yüksek bir isim istiyor. Bu sayede savunma ve kalecinin işini yapması daha kolay olacak.
BECAO FAKTÖRÜ
Kaleci ve altı numara arasında ise Becao faktörü çok önemli. Uzun yıllar Serie A'da görev yapan Brezilyalı stoper İtalyan liginin önemli savunmacıları arasındaydı. Sertliği ile bilinen futbolcunun pozisyon sezgisi de çok kuvvetli.
Tehlikeyi büyümeden önleyebiliyor. Son Ankaragücü maçında Ali Sowe'un şutuna yönelik yaptığı kademe kalitesini gösterdi. Savunmanın lideri olan futbolcu tarzı ile bir geleneği devam ettirdi. Luciano, Lugano, Alves, Kajer ve Kim gibi yakın tarihte önemli stoperlere sahip olan sarı-lacivertliler bu geleneğe bir yenisini daha ekledi. Becao'nun antrenman performansı ve profesyonelliği de büyük beğeni topluyor.
Livakovic, Becao ve onların önüne gelecek yeni altı numara ile sarı- lacivertlilerin savunması son dönemde olmadığı kadar sağlam...
SAVUNMA ARKASINDA BOŞLUKLAR AZALDI
Teknik Direktör İsmail Kartal ilk olarak işe buradan başladı. Değişen oyun anlayışı ile artık sarı-lacivertliler daha dengeli bir oyun anlayışı benimsedi. Sadece önde oynandığında savunma arkasında bırakılan boşluklar azaldı.
Bunun yanısıra takviyeler de yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Kaleci Livakovic'in 11'e girmesi ve 6 numara transferinin gerçekleşmesiyle bu hat güçlenecek. Teknik Direktör Kartal altı numara için öncelikle kesici ve defansif özelliği yüksek bir isim istiyor. Bu sayede savunma ve kalecinin işini yapması daha kolay olacak.
BECAO FAKTÖRÜ
Kaleci ve altı numara arasında ise Becao faktörü çok önemli. Uzun yıllar Serie A'da görev yapan Brezilyalı stoper İtalyan liginin önemli savunmacıları arasındaydı. Sertliği ile bilinen futbolcunun pozisyon sezgisi de çok kuvvetli.
Tehlikeyi büyümeden önleyebiliyor. Son Ankaragücü maçında Ali Sowe'un şutuna yönelik yaptığı kademe kalitesini gösterdi. Savunmanın lideri olan futbolcu tarzı ile bir geleneği devam ettirdi. Luciano, Lugano, Alves, Kajer ve Kim gibi yakın tarihte önemli stoperlere sahip olan sarı-lacivertliler bu geleneğe bir yenisini daha ekledi. Becao'nun antrenman performansı ve profesyonelliği de büyük beğeni topluyor.
Livakovic, Becao ve onların önüne gelecek yeni altı numara ile sarı- lacivertlilerin savunması son dönemde olmadığı kadar sağlam...