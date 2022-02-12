Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri döndü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor deplasmanına çıkacak.
Sarı - lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Başarılı kaleci, 11. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Altay Bayındır, böylelikle yaklaşık 3,5 aylık aranın ardından sahalara geri dönmüş oldu.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Sarı - lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Başarılı kaleci, 11. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Altay Bayındır, böylelikle yaklaşık 3,5 aylık aranın ardından sahalara geri dönmüş oldu.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: