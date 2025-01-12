Fenerbahçe'de Ahmed Kutucu planı!

Fenerbahçe, Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer ve kanat forvet Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertli ekibin henüz iki isim için resmi bir teklif yapmadığı ancak transfer planını belirlediği ifade edildi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu'yu takasla takıma kazandırmak istediği belirtildi.
YA LEVENT YA BARTUĞ
Haberde 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin Levent Mercan ya da Bartuğ Elmaz'la birlikte bir miktar para önereceği kaydedildi.
"10'AR MİLYON EURO BELİRLEDİK FAKAT..."
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz günlerde Kutucu ve Özer için belirledikleri bonservis ücretini açıklamıştı. Kulaksız, "Biz Ahmed Kutucu ve Berke Özer için 10'ar milyon Euro transfer bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek. Şu anda satış önceliğimiz yok." demişti.
9 GOL, 5 ASİST
Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 19 maçta 9 gol 5 asist katkısı yaptı.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Ahmed Kutucu geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'den Eyüpspor'a imza atmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekibin henüz iki isim için resmi bir teklif yapmadığı ancak transfer planını belirlediği ifade edildi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu'yu takasla takıma kazandırmak istediği belirtildi.
YA LEVENT YA BARTUĞ
Haberde 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin Levent Mercan ya da Bartuğ Elmaz'la birlikte bir miktar para önereceği kaydedildi.
"10'AR MİLYON EURO BELİRLEDİK FAKAT..."
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz günlerde Kutucu ve Özer için belirledikleri bonservis ücretini açıklamıştı. Kulaksız, "Biz Ahmed Kutucu ve Berke Özer için 10'ar milyon Euro transfer bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek. Şu anda satış önceliğimiz yok." demişti.
9 GOL, 5 ASİST
Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 19 maçta 9 gol 5 asist katkısı yaptı.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Ahmed Kutucu geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'den Eyüpspor'a imza atmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.