Fenerbahçe'de 6 milyon Euro'luk yedek Oosterwolde

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının kıyasıya geçtiği dönemde, ara transferde Jayden Oosterwolde'ye tam 6 milyon Euro ödedi. Ancak Hollandalı, ligde sadece 3 maçta 84 dakika sahada kaldı, yedek kulübesinin müdavimi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 6 milyon Euro'luk yedek Oosterwolde
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12 Mayıs 2023 12:27
Skorer bir kanat oyuncusu mu alınacak yoksa orta sahada ileriye top taşıyabilecek bir takviye mi yapılacak derken ara transfer döneminin bombası Jayden Oosterwolde olmuştu.

Hollandalı sol bekin Fenerbahçe'ye bonservis maliyeti, dayanışma paylarıyla birlikte 6 milyon Euro'yu geçmişti.

Yönetici Selahattin Baki'nin, "Çok zor bir süreçten sonra transfer edebildik. Gözlemci ekibimizin tavsiyesi üzerine hocamız da takip etti ve Oosterwolde'de karar kıldık. Çok iyi bir futbolcuyu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık" sözleriyle övgüler yağdırdığı 22 yaşındaki futbolcu ligde sadece 3 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Üstelik sadece 84 dakika sahada kaldı.

5. ALTERNATİF

Jorge Jesus, kendi onayıyla alındığı söylenen Oosterwolde geldikten sonra sol bekte Lincoln, Alioski, Ferdi ve Luan Peres'e daha fazla görev verdi. Müzmin yedek haline gelen Hollandalı oyuncu, son 3 karşılaşmada Jesus'un yanında oturarak hiç oynamadı. Ara transfer döneminde bu kadar yüksek bedele alınan bir futbolcunun sürekli kulübede kalması, sosyal medyada en çok eleştirilen konulardan biri haline geldi. 

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