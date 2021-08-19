Fenerbahçe'de 50 Milyon TL'lik imza

Fenerbahçe Kulübü, AVIS ile olan sponsorluk sözleşmesinin, bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, yeni sözleşmenin 50 Milyon TL karşılığında imzalandığı belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır."
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, yeni sözleşmenin 50 Milyon TL karşılığında imzalandığı belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır."