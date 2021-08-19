Fenerbahçe'de 50 Milyon TL'lik imza

Fenerbahçe Kulübü, 2021-2022 sezonu için AVIS ile olan sözleşmesini uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 50 Milyon TL'lik imza
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19 Ağustos 2021 19:58
Fenerbahçe Kulübü, AVIS ile olan sponsorluk sözleşmesinin, bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, yeni sözleşmenin 50 Milyon TL karşılığında imzalandığı belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır."


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