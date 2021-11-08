Fenerbahçe'de 5 penaltıdan 3'ü kaçtı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltıdan ağları sarstı. Fenerbahçe'nin penaltı raporu...

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de 5 penaltıdan 3'ü kaçtı
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08 Kasım 2021 13:36
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı alırken, iki atıştan birini kaçırıp, birini attı.

İlk penaltıda İrfan Can'ın vuruşu direkten döndü. Uzatmada gelen penaltıyı ise Mesut Özil gol yaptı. Sarılacivertliler diğer 3 penaltısını Avrupa Ligi'nde kazanmıştı.

Valencia, İstanbul'da oynanan Antwerp maçında kullandığı iki penaltıdan birini kaçırmış, birini ağlara göndermişti. Pelkas da Frankfurt maçında başarısız bir vuruş yapmıştı.


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