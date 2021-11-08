Fenerbahçe'de 5 penaltıdan 3'ü kaçtı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı alırken, iki atıştan birini kaçırıp, birini attı.



İlk penaltıda İrfan Can'ın vuruşu direkten döndü. Uzatmada gelen penaltıyı ise Mesut Özil gol yaptı. Sarılacivertliler diğer 3 penaltısını Avrupa Ligi'nde kazanmıştı.



Valencia, İstanbul'da oynanan Antwerp maçında kullandığı iki penaltıdan birini kaçırmış, birini ağlara göndermişti. Pelkas da Frankfurt maçında başarısız bir vuruş yapmıştı.





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