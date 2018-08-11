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Fenerbahçe-Bursaspor maçı 11'leri

Fenerbahçe-Bursaspor maçı ilk 11'leri belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe-Bursaspor maçı 11'leri
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11 Ağustos 2018 20:45
Fenerbahçe ve Bursaspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

İşte karşılaşmanın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Volkan; Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali; Josef, Mehmet Topal, Barış, Ayew; Giuliano; Soldado.

Bursaspor: Harun; Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı; Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid.

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