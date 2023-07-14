Fenerbahçe Beko, transferi açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'dan ayrılan Nate Sestina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, transferi açıkladı
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14 Temmuz 2023 12:06
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 12:07
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, uzun forvet rotasyonuna Türk Telekom'dan ayrılan Nate Sestina'yı kattığı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Nate Sestina (1997, 2.06) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Nate Sestina kimdir?

12 Mayıs 1997 tarihinde St. Marys, Pennsylvania'da dünyaya gelen Nate Sestina, kolej yıllarında Bucknell (2015-2019) ve Kentucy (2019-20) formaları giydi.

Sestina, 2020-21 sezonunda ise G-League ekiplerinden Long Island Nets formasıyla mücadele etti. Sestina, bu organizasyonda 15 maça çıktı ve 7.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamaları tutturdu. 2021'in Mart ayında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'a transfer olan Sestina, 14 maça çıktığı İsrail Ligi'nde ise 10.4 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

2021 yazında Utah Jazz ile NBA Yaz Ligi deneyimi yaşayan Sestina, 2021-22 sezonunu ülkemizde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile geçirdi. Sestina, ligimizde oynanan 30 maçın tamamında forma giyerken, 9.9 sayı, 4.4 ribaund, 1.3 asist ortalamaları üretti. Sestina, %45.5 üç sayı yüzdesi ile dikkat çekiyordu.

2022 yazında ise Sacramento Kings organizasyonuyla NBA Yaz Ligi'nde bir kez daha boy gösteren Sestina, son olarak Türk Telekom formasıyla hem ligimizde hem de EuroCup'ta forma giydi. Başarılı uzun forvet, 22 maçta forma giydiği EuroCup'ta 10.4 sayı (%37.2 üç sayı, %55.9 iki sayı, %84.4 serbest atış), 4.6 ribaunt, 1.0 asist; 36 karşılaşmada parkeye çıktığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10.8 sayı, 3.4 ribaunt, 0.8 asist ortalamaları yakaladı.

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