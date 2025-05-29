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Fenerbahçe Beko serinin ilk maçını kazanarak 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 89-68 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 29 Mayıs 2025 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 22:53
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko serinin ilk maçını kazanarak 1-0 öne geçti
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EuroLeague tarihinde ilk kez kıta dışında, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Final Four organizasyonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Türk Telekom'u konuk ettiği maçtan da 89-68 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı. Sarı lacivertiler özellikle Errick McCollum, Wade Baldwin ve Marko Guduric'in sayılarıyla ilk yarıda farkı çift hanelere çıkararak devreyi 50-38 önde bitirdi. 3'üncü çeyrekte hücumda kenardan gelen tüm oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe farkı açarak bu periyodu da 73-47 önde bitirmeyi başardı. Son periyotta da oyun konsantrasyonunu yitirmeyen ev sahibi ekip maçtan 89-68 galip ayrılarak seride durumu 1-0'a getirdi ve avantaj sağladı.

2 maç kazanan ekibin Süper Lig Play-Off yarı finaline yükseleceği eşleşmede 2'nci maç 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Ankara'da oynanacak.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMALARI SALONA DA TAŞINDI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin EuroLeague maçları ve şampiyonluğu ile ilgili görüntülerin oynatıldığı skorboardun ortasından sarı-lacivertlilerin 2'nci EuroLeague Kupası sahanın ortasına alkışlarla indirildi. Ayrıca 2017 EuroLeague şampiyonluğu pankartının yanına 2025 EuroLeague şampiyonluğu pankartı da asıldı.

TÜRK TELEKOM'DAN FENERBAHÇE BEKO'YA JEST

Karşılaşma öncesi konuk ekip Türk Telekom'dan da Fenerbahçe Beko'ya centilmence bir jest geldi. Ankara ekibi maça, "EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz" yazılı bir pankartla çıktı.


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