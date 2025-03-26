Fenerbahçe Beko'dan geri dönüş ve play-off!

THY EuroLeague 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Paris Basketball ile karşı karşıya geldi.Fenerbahçe Beko, ilk yarısını 44-51, üçüncü çeyreğini 71-84 geride kapattığı maçta Paris karşısında son çeyrekte geri döndü ve maçı 101-100 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren üçlük son saniyede geldi.Fenerbahçe Beko, bu skorla play-off'u garantiledi.Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçti. Savunmada sertliği artıran Paris Basketbol, Hifi, Jantunen ve Ward'un basketleriyle 9. dakikada 6 sayı farkla (14-20) öne geçti ve ilk periyodu 24-17 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe Guduric'in üçlüğüyle giren sarı-lacivertliler, üst üste gelen Paris Basketbol sayılarına engel olamadı ve 13. dakikada fark çift hanelere yükseldi: 22-33. Mola dönüşü Guduric, McCollum ve Hayes-Davis ile üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 5 sayıya (28-33) indirdi. Boyalı alanda kolay sayılar bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fransız temsilcisi, soyunma odasına 51-44 önde gitti.İkinci yarıya etkili başlayan Paris Basketbol, Kevarrius'un 23. dakikadaki basketiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 48-63. Sarı-lacivertlilerin farkı kapatma çabasına üç sayı çizgisinin gerisinden etkili atışlarla yanıt veren misafir takım, final periyoduna 84-71 üstün girdi.Son çeyreğe savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda ise boş atışlardan faydalanamadı. Guduric'in 34. dakikadaki üçlüğüyle farkı tek hanelere (77-85) çeken sarı-lacivertliler, mola dönüşünde McCollum'un üst üste 2 üçlük atışıyla farkı tek hücuma düşürdü: 83-86. Taraftarının da maça katılmasıyla 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Hayes-Davis ile beraberliği yakaladı: 86-86. Hayes-Davis ile 37. dakikada maçta uzun süre sonra öne geçen (88-86) sarı-lacivertliler, Outtara'nın üçlüğüyle bitime 2 dakika kala 93-91 geri düştü. Mola dönüşü Shorts ile basket faulden 3 sayı çıkaran konuk ekip karşısında maçı bırakmayan Fenerbahçe Beko, bitime 18 saniye kala Biberovic ile skoru yeniden eşitledi: 98-98. Sayının ardından konuk ekip, son hücumunda Shorts ile bitime, 2,5 saniye kala 100-98 öne geçti. Son hücumdan Hayes-Davis ile 3 sayı çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 101-100 galip ayrıldı.Fenerbahçe Beko'da Guduric 25, Hayes-Davis 19 ve McCollum 18 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.Sarı-lacivertliler bu sonuçla ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı.Ülker Spor ve EtkinlikMiguel Angel Perez, Ioannis Foufis, Alberto BaenaGuduric 25, Biberovic 14, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı, Melli 4, Baldwin 8, McCollum 18, Bango, Colson 3, Zagars 3Shorts 19, Ward 8, Herrera 11, Kevarrius 12, Jantunen 14, Hifi 19, Cavaliere 2, Sy 2, Ouattara 13, Dossou-Yovo17-2444-5171-8435.12 Sy (Paris Basketbol)