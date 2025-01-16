Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 3. galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 96-91 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 3. galibiyet
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16 Ocak 2025 00:04
Son güncelleme 16 Ocak 2025 00:52
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk oldu.

Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 96-91  kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 4 maç sonra ilk kez kaybetti.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Kızılyıldız ise 9. kez mağlup oldu.

Euroleague'de bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Kızılyıldız ise Monaco'yu ağırlayacak.


Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Kızılyıldız: McIntryre 23, Dadidovac 2, Kalinic 8, Dobric 10, Bolomboy 1, Canaan 17, Petrusev 12, Giedraitis 2, Teodosic 5, Mitrovic 7, Dos Santos 4, Brown

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, Zagars 4, Colson 3, Birch 8, Hayes-Davis 27, McCollum 7, Melli 16, Tarık Biberovic 16, Hall 4, Pierre

1. Periyot: 24-21

Devre: 43-49

3. Periyot: 61-70

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