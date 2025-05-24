Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yarın oynanacak THY Avrupa Ligi'nin finaline çıkacak Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye basketbolda kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.



Finalde Etihad Arena'da Monaco'yla karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak.



Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.



Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BTK Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısını gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.



Kadınlarda ise Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.



Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 16'ya çıkardı.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak finali kazanırsa bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.



- Fenerbahçe'nin 5 kupası var



Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi.



Erkeklerde 2017'de Avrupa Ligi zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Avrupa Ligi'ni 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti.



Fenerbahçe Beko, yarın kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.



- Bu sezonki ikinci kupa için



Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'den şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak.



Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupası'nı havaya kaldırmıştı.



Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.



- İlk kupa Anadolu Efes'ten



Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.



Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.



Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.



