Fenerbahçe, Avrupa'da istikrar sağladı

Fenerbahçe, son 3 sezondur Avrupa kupalarında en az son 16 turunu görmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da istikrar sağladı
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21 Şubat 2025 01:57
Fenerbahçe, son 3 sezondur Avrupa kupalarında en az son 16 turunu görmeyi başardı.

2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe; Sevilla'ya ilk maçta 2-0 yenilmiş, rövanşta 1-0 kazanmasına rağmen elenmişti.

2023-24 sezonunda ise UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe; ilk maçta Olympiakos'a 3-2 kaybetmiş, rövanşta 1-0 kazanmasına rağmen penaltılarda elenmişti.

Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Anderlecht'i 3-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, bir kez daha sezonu en az son 16 turunu görerek bitirmeyi garantiledi.


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