Fenerbahçe, Avrupa'da istikrar sağladı

Fenerbahçe, son 3 sezondur Avrupa kupalarında en az son 16 turunu görmeyi başardı.
2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe; Sevilla'ya ilk maçta 2-0 yenilmiş, rövanşta 1-0 kazanmasına rağmen elenmişti.
2023-24 sezonunda ise UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe; ilk maçta Olympiakos'a 3-2 kaybetmiş, rövanşta 1-0 kazanmasına rağmen penaltılarda elenmişti.
Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Anderlecht'i 3-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, bir kez daha sezonu en az son 16 turunu görerek bitirmeyi garantiledi.
2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe; Sevilla'ya ilk maçta 2-0 yenilmiş, rövanşta 1-0 kazanmasına rağmen elenmişti.
2023-24 sezonunda ise UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe; ilk maçta Olympiakos'a 3-2 kaybetmiş, rövanşta 1-0 kazanmasına rağmen penaltılarda elenmişti.
Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Anderlecht'i 3-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, bir kez daha sezonu en az son 16 turunu görerek bitirmeyi garantiledi.
🚨Fenerbahçe, son 3 sezondur Avrupa kupalarında en az son 16 turunu görüyor.
✅2022-23 - UEFA Avrupa Ligi 🔹Son 16 turu
✅2023-24 - UEFA Konferans Ligi 🔹 Çeyrek final
🔸2024-25 - UEFA Avrupa Ligi 🔹 Son 16 turu (Devam ediyor) pic.twitter.com/rtfoccFopd
— Sporx (@sporx) February 20, 2025
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