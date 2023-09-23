Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.
Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.
Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.