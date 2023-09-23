Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı

Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı
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23 Eylül 2023 19:32
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.

Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

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