Fenerbahçe Alagöz Holding, UMCS Lublin'i ağırlayacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında çarşamba günü Polonya'nın Polski Cukier UMCS Lublin takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding, UMCS Lublin'i ağırlayacak
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16 Ocak 2024 15:17
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında çarşamba günü Polonya'nın Polski Cukier UMCS Lublin takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 11 maçın 9'unu kazanan ve ikisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, 20 puanla ilk sırada yer alıyor.

Polski Cukier UMCS Lublin ise 2 galibiyet, 9 mağlubiyetle grupta son sırada bulunuyor.

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