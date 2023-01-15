Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.



Gaziantep savunmasında kaleci Günay ile stoper Ertuğrul arasındaki anlaşmazlık sonrası boşta kalan topu önünde bulan Enner Valencia, 8. dakikada fırsatı değerlendirdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.



Gaziantep FK, 55. dakikada Stelios Kitsiou'nun golüyle eşitliği sağladı.



Ev sahibi ekipte Angelo Sagal, 59 ve 70. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.



Enner Valencia, 90. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadıktan 1 dakika sonra çaprazdan yaptığı vuruşla Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.



Derbi mağlubiyetinin ardından kazanan Fenerbahçe, puanını 38 yaptı ve Galatasaray'ı 4 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gaziantep FK, 19 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Gaziantep ise Demir Grup sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.



JESUS'TAN DERBİ 11'İNE 5 MÜDAHALE



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.



Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti.



Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı.



Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı.



GAZİANTEP'TE TEK DEĞİŞİKLİK



Gaziantep FK'de 1-1 berabere kalınan İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Erol Bulut ilk 11'de Veliu'nun yerine Maxim'i sahaya sürdü.



Ev sahibi ekip; Günay Güvenç, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel ve Kitsiou 11'iyle müsabakaya başladı.



MAÇ, VALENCIA'NIN GOLÜYLE BAŞLADI



Mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı. Gaziantep'e karşı ön alanda pres yapan Fenerahçe, 8. dakikada golü buldu.



Miguel Crespo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Ertuğrul Ersoy ile kalesini terk eden Günay Güvenç arasındaki anlaşmazlık sonrasında topla buluşan Enner Valencia, ceza alanının hemen içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.



GAZİANTEP ETKİSİNİ ARTIRDI



1-0'dan sonra Fenerbahçe temkinli bir oyun oynarken, Gaziantep ise kanat ataklarıyla etkili olmaya başladı. Üst üste Gaziantep ataklarında Fenerbahçe savunması zaman zaman zaaflar yaşasa da kaleci Altay Bayındır, başarılı kurtarışlarıyla skoru tutmayı başardı.



Fenerbahçe, ilk 30 dakikada topla oynama oranında üstünlük kursa da Gaziantep FK, direkt hücumlarla daha etkili olan taraf oldu. İlk yarının son bölümünde beraberlik golüne çok yaklaşan ev sahibi ekip, Fenerbahçe savunmasını aşamadı.



Sarı lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



FENERBAHÇE İKİ NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Fenerbahçe, ikinci yarıda daha çok kontrataklar denerken Gaziantep FK ise beraberlik golü için daha çok risk almaya başladı.



Sarı lacivertliler, 49'da Batshuayi ve 53'te Valencia ile iki net gol fırsatından yararlanamadı.



KITSIOU BERABERLİĞİ SAĞLADI



Gazianbtep FK ise Fenerbahçe'nin kaçan iki net fırsatı sonrası 55'te beraberliği yakaladı.



Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında Attila Szalai'nin kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Stelios Kitsiou, ceza alanının hemen içerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



1-1'den sonra Fenerbahçe üstünlük golü aradı ancak Gaziantep de maçı kazanmak için hücum oyununu sürdürdü.



ANGELO SAGAL, KIRMIZI KART GÖRDÜ



Karşılıklı atakların olduğu bölümde Gaziantep FK, Angelo Sagal'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı.



59'da faul nedeniyle sarı kart gören Sagal, 70. dakikada hakemin faul kararı sonrası topa vurduğu için ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



ARDA GÜLER OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ



Jorge Jesus, 1-1'den sonra üst üste değişikliklerle oyuna müdahale etti. Önce King, Rossi, Lincoln oyuna dahil oldu. Ardından Serdar Dursun ve son olarak 83. dakikada Arda Güler oyuna girdi.



Arda Güler, oyuna girdikten sonra Fenerbahçe hücumlarını yöneten isim oldu. Fenerbahçe, son bölümde oyunu tek kaleye çevirdi. Gaziantep FK savunması Fenerbahçe karşısında hatalar yapmaya başladı.



VALENCIA ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI



90. dakikada Enner Valencia, yerden gelen ortaya müsait pozisyonda vuramadı.



1 dakika sonra Enner Valencia, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı.



Üst üste çalımlarla Gaziantep FK savunmasının dengesini bozan Diego Rossi, çaprazdan ceza sahası içine girer girmez pasını Valencia'ya aktardı. Valencia, çaprazdan vuruşla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu.



GAZİANTEP'TE 3 YIL SONRA KAZANDI



Maçın son bölümünde Gaziantep FK oyundan düştü. Fenerbahçe ise net fırsatlar yakalasa da değerlendiremedi. Ancak, sarı lacivertliler Valencia'nın iki golüyle 3 yıl sonra Gaziantep'te kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo'nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi kaleci Günay Güvenç'i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.

28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic'in pasıyla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması ceza sahası yayına doğru topu uzaklaştırdı. Burada bulunan ve topu önünde bulan Kitsiou'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

67. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu ceza yayına süren Emre Mor, meşin yuvarlığı kale dibindeki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Günay Güvenç topu taca gönderdi.

70. dakikada Gaziantep FK'den Sagal, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1. dakikada Fenerhahçe 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rossi'nin ara pasına hareketlenen Valencia'nın dar açıya rağmen vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 1-2.



Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan, Cem Özbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 86 Hanousek), Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Jevtovic, Merkel (Dk. 86 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 80 Veliu), Maxim, Sagal, Figueiredo

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski (Dk. 80 Serdar Dursun), Emre Mor (Dk. 68 Rossi), Arao, Crespo (Dk. 83 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Lincoln Henrique), Valencia, Batshuayi (Dk. 68 King)

Goller: Dk. 9 ve 90+1 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 55 Kitsiou (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 70 Sagal (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Emre Mor, Dk. 73 Szalai, Dk. 89 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 19 Maxim, Dk. 46 Djilobodji, Dk. 90+3. Jevtovic (Gaziantep FK)





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