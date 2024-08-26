Felix Uduokhai geldi, Beşiktaş'ta ayrılık ihtimali

Beşiktaş'ta 2024-2025 sezonunun savunma hattı büyük ölçüde belirlendi.
Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın partnerini Almanya'da buldu ve Felix Uduokhai'yi renklerine kattı.
Udokhai'nin transferiyle, Van Bronckhorst'un gözüne giremeyen Daniel Amartey'in ayrılığı neredeyse kesinleşti. Ganalı stopere "Kulüp bul talimatı" verildi.
Öte yandan Udokhai'nin gelişi, Omar Colley için de ayrılık sürecini başlatabilir.
Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın partnerini Almanya'da buldu ve Felix Uduokhai'yi renklerine kattı.
Udokhai'nin transferiyle, Van Bronckhorst'un gözüne giremeyen Daniel Amartey'in ayrılığı neredeyse kesinleşti. Ganalı stopere "Kulüp bul talimatı" verildi.
Öte yandan Udokhai'nin gelişi, Omar Colley için de ayrılık sürecini başlatabilir.
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