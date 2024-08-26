Felix Uduokhai geldi, Beşiktaş'ta ayrılık ihtimali

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın yeni partneri Felix Uduokhai İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki Nijerya kökenli Alman futbolcunun transferiyle Amartey'e yol göründü. Colley için de ayrılık süreci başlayabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Felix Uduokhai geldi, Beşiktaş'ta ayrılık ihtimali
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26 Ağustos 2024 11:25
Beşiktaş'ta 2024-2025 sezonunun savunma hattı büyük ölçüde belirlendi.

Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın partnerini Almanya'da buldu ve Felix Uduokhai'yi renklerine kattı.

Udokhai'nin transferiyle, Van Bronckhorst'un gözüne giremeyen Daniel Amartey'in ayrılığı neredeyse kesinleşti. Ganalı stopere "Kulüp bul talimatı" verildi.

Öte yandan Udokhai'nin gelişi, Omar Colley için de ayrılık sürecini başlatabilir.

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