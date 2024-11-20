Felipe Melo: "Çare Fatih Terim"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, A Milli Takım için Fatih Terim çağrısında bulundu. Melo, "Çare Terim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo: 'Çare Fatih Terim'
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20 Kasım 2024 01:07
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden milli takım, grupta Galler'in arkasında kaldı. Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak.

A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın performansı ve tercihleri tartışmalara neden olurken, milli takım için sürpriz bir çağrı geldi.

MELO'DAN TERİM ÇAĞRISI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, milli takımın yenilgisi sonrası Fatih Terim çağrısında bulundu.

Melo, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Fatih Terim için yaptığı milli takım çağrısında bir paylaşım yaptı ve paylaşımında, "Çare Terim" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Melo'nun yaptığı paylaşım:



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