Fatih Terim'den Taylan'a uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kart sınırında olan orta saha oyuncusu Taylan'ı uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'den Taylan'a uyarı
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23 Kasım 2020 10:54
Eksiklerden dolayı kadroyu zor oluşturan Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart sınırında.

Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak Taylan, kart görmesi halinde Rize deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Teknik heyet, 25 yaşındaki oyuncusuna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Başarılı futbolcunun mevcut durumda takım içinde alternatifi yok.



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