Fatih Terim'den Taylan'a uyarı

Eksiklerden dolayı kadroyu zor oluşturan Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart sınırında.
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak Taylan, kart görmesi halinde Rize deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Teknik heyet, 25 yaşındaki oyuncusuna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Başarılı futbolcunun mevcut durumda takım içinde alternatifi yok.
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak Taylan, kart görmesi halinde Rize deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Teknik heyet, 25 yaşındaki oyuncusuna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Başarılı futbolcunun mevcut durumda takım içinde alternatifi yok.