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Fatih Terim'den flaş "istifa" açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası Ozan Kabak sonrası istifa kararından döndüğünü açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den flaş 'istifa' açıklaması
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26 Ocak 2019 21:46
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası flaş bir "istifa" açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü, Ozan Kabak'ın takımda kalmasını istediğini ancak yönetimin ekonomik gelir için genç oyuncunun ayrılmasına karar verdiğini söyledi. Fatih Terim, bu transferin ardından istifa edebileceğini ancak Galatasaraylılara söz verdiği için böyle bir karar almadığını açıkladı.

Fatih Terim açıklamasında "Ozan Kabak'ın alımında da ben varım. Alınışında, eğitilişinde, emek verilişinde müthiş katkıları olan Galatasaray Akademisi'ne sonsuz teşekkür ederim. Esas teşekkürü ve alkışı onlar hak ediyor. Hep beraber güzel bir iş yaptık. Ozan'ın gitmesini istemedim. Yönetim, idari bir karar aldı ve sattı. Yapılacak iki şey vardı, idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim." diyerek istifa etmedğini söyledi.

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