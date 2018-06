"Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir"

'u 7-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, 7-0'lık farkı anlatırken "En önemli sebep rakibimizin kim olduğu, hangi durumda olduğundan bağımsız ciddi ve disiplinli olmamız. Bu galibiyeti bunlar hazırladı. Ciddiyet ve disiplin vazgeçilmez iki önemli öğe. Rakip kim olursa olsun bunlar önemli." ifadelerini kullandı.Sakatlığının ardından ilk kez bir maça çıkan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Fernando ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Fernando orta sahamızda dinamizm katacak ve daha fazla oyuncu sayımız olacak orta sahada. O da bizim için inanılmaz bir kazanç." dedi.Şampiyonluk yarışında hangi takımların olabileceği sorusuna Terim, "Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir. Bir haftayı iyi geçirmeyen, bir hafta sonra iyi geçirebilir. Sezon sonuna kadar bu ciddiyeti, bu anlayışı bırakmayan veya en az puan kaybeden, daha fazla puan toplayan doğal olarak mutlu sona ulaşacaktır. 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir." şeklinde cevap verdi.Oyun ve oyuncu değişiklikleri hakkında gelen bir soru üzerine Terim, formasyonda bir değişiklik olmadığını, ancak oyuna göre ilerleyen zamanlarda olabileceğini belirtti.Galatasaray'ın deplasmanda maç kazanma sorunuyla ilgili bir soru üzerine de Fatih Terim, şunları kaydetti:"Açıkçası çok mantıklı bulmuyorum ben ilk günden beri deplasman çekincesini. Galatasaray bugün dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Hatta sezon başı ya da devre arası hazırlık maçlarında da büyük takımlarla dışarıda oynamış, turnuvaları dışarıda oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, içeride dışarıda oynamış bir takım olarak çok mantıklı bulmuyorum bunu. Kim, nereden, nasıl böyle bir duyguya veya sonuca kapıldıysa, bu kararı verdiyse mantıklı değil. Yenilirsiniz deplasmanda ama Galatasaray için fark etmemesi lazım. Yeniliyoruz ama o çekinceyi en kısa süre içinde bitirmemiz lazım. Dışarıda psikolojik olarak bu devamlı konuşulunca belki o hale geldi ama sonuçta Galatasaray'dan bahsediyoruz. İçerisi dışarısı fark etmemeli."Kardemir Karabükspor gibi birçok kulübün zor günler geçirdiği hatırlatılan Terim, şunları aktardı:"Bu sadece Karabük'ün, Eskişehir'in, Adana'nın problemi değil. Bu tamamen Türk futbolunun problemi. Ben daha önce 13 tane madde söylemiştim. Bütün bunlara değinmiştim. Genel olarak hepimizin, büyük küçük ayırt etmeden her kulübün problemi maalesef. İşin ekonomik, idari boyutu, dolayısıyla işin teknik boyutu. Bu 3 boyutu hepimizin, her camianın tekrardan en doğru şekilde analiz etmesi lazım. Bugünkü sorunlar dün olmadı. Ben 50 senedir hatırlıyorum. Esas sorun 50 senedir bunlar var. Bence tersten bakmakta yarar var. Geniş bir proje, geniş bir söylemler silsilesi lazım buna. Sadece Karabük değil her kulüp tekrardan kendisini çek etmeli."