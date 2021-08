Fatih Terim: 'Transferde sürprizlerimiz olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Sacha Boey, Randers ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



TERİM: "GENÇLER, G.SARAY'I İSTİYOR"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında transfer süreciyle ilgili olarak "Açıkçası bu transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerini kabul edilebilir bir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Böylelikle hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir takım yapıyoruz. İnanıyorum ki ileride bu yatırımların da büyük karlar getireceğini düşünüyorum. Türk kulüplerinin, en azından Galatasaray'ın gençler tarafından tercih edilen, istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada kendilerini gösterip kazanacakları kupalarla başarılar elde edeceklerini ve buradaki kazançlarıyla daha majör liglere gitmeyi hedeflediklerini düşünüyorum. Biz böyle bir modele geçmeyi planladık. Yavaş yavaş da o tarafa doğru gidiyoruz. Dönüşerek, değişerek ve de kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum." dedi.



"AYRILACAK İSİMLER VAR"



Ayrılıklar olacağını söyleyen Fatih Terim "Gelenler de gidenler de futbolun doğasında olan bir şey. Son maçtan sonraki söylediğim bir cümleyi tekrar edebilirim. Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir veya bulabilir. Gelen bazı teklifler var. Tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor burada. İki taraf da gerek maddi gerek manevi memnun olursa gerçekleşiyor. Şu anda gerçekleşmek üzere olan bir transferimiz var. Biraz sonra arkadaşlarımız bir haber verebilir gitmesiyle ilgili. Gelen teklifleri ben bilmiyorum açıkçası, orayla sportif departmanımız ilgileniyor." şeklinde konuştu.



OLIMPIU MORITAN AÇIKLAMASI



Olimpiu Moritan'ın transferiyle ilgili konuşan Fatih Terim "Maçtan sonra sorduğunuz soruya az kaldı demiştim. Şu an bir sorun çıkmazsa Morutan bitti diyebilirim. Kadromuza genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirtmek isterim. Romanya bizim için daha değişik bir ülke anlamı taşıyor. Romanya ülkesinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerini Galatasaray bünyesinde barındırdığı için oradaki herkes Galatasaray'a çok büyük hayranlık duyuyor. Gençler de duyuyor. Galatasaray çok önemli bir marka. O yüzden ismi her genci heyecanlandırıyor. Son 10 yıla baktığımızda Romanya'nın yeni bir jenerasyonu getirdiğini düşünüyorum. Morutan'ın çok mutlu olduğunu da duydum. Görüşmedim ama ilişkilerinden çok mutlu olduğunu duydum. Buna da çok sevindim. Oynamaya da çok hevesli. Umarım bir an önce oynamaya hazır olur ve biz de bir an önce kendisini kullanmaya başlarız." dedi.



"MORITAN PROBLEM ÇÖZECEK BİR İSİM"



Rumen futbolcu Moritan'la ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta da aktif ve etkili oynayabiliyor. Biz kendisinden birçok pozisyonda yararlanabiliriz." açıklamasını yaptı.



"10 NUMARA İÇİN BEKLEYEBİLİRİM"



Olimpiu Morutan'a 10 numaralı formanın verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Terim "10 numarayı Hagi'ye vermiştik biz Romanya'da. Bu konu ile ilgili beklemek istiyorum. Bu konuyla ilgili bazı sürprizler yapabiliriz. Önemli olan sırttaki numaradan çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir. Siz sırttaki armaya bakmadan gövdedeki arma için mücadele ederseniz unutulmazlar arasına girersiniz. 10 numara verdiğimiz oyuncuların normal performansla dahi eleştirildiği bir ortam oluştuğu için dikkatli davranmalıyız diye düşünüyorum. Sezon sonuna da bırakabiliriz, bir sürpriz de yapabiliriz. Büyük bir beklentinin altına girip, genç bir oyuncunun kaldıramayacağı bir şey olursa diye sezon sonunu bekleyebilirim." dedi.



FALCAO VE BABAEL AÇIKLAMASI



Radamel Falcao ve Ryan Babel'in ayrılık durumları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Fatih Terim "Falcao, Babel.. Bunlar önemli oyunculardır. Mutlaka isteyenler de vardır" şeklinde konuştu.



"2 EYLÜL'DE KADROYU VERECEĞİZ"



UEFA Avrupa Ligi hakkında konuşan Terim "Bazı oyuncularımızdan yoksun PSV'ye çıktık. Enteresan bir maç oynadık. Pek karşılaşmayacağımız bir maç oynadık. PSV iyi bir takım. Her ne kadar oyunu domine etse de skor öyle olmayabilirdi. Şu andaki tek sıkıntımız, ligdeki kadromuzla Avrupa'da oynayamamamız. Dediğim zincir bitmedi. Buradaki ilk tur maçında da sıkıntılar yaşadık ama geçmesini bildik. Randers maçı, gruplara kalma maçı. Çok önemsiyoruz. Seyircimize de çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa Stadı'nın alınmasının sebebi de bu. Olimpiyat Stadı'nı en iyi bilenlerden biri olarak, zemin müsait ama taraftar sahaya çok uzak. Bütün mesafelerin çok uzak olduğu, baskı kuramayacağımız bir ortam. Gruplara kalmayı hayal ediyoruz. Sonra da gruplardan çıkarak nereye gideceğimize bakacağız. Tam kadro yürüyeceğiz inşallah. 2-8 arası birileri gelirse kusura bakmasın Türkiye Ligi'yle yetinecek." dedi.



"NELSSON İÇİN KOLAY DEĞİL!"



Zamanla daha iyi oynayacaklarını söyleyen Fatih Terim "Her geçen gün biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol geç gelince sanki çok zorlandık gibi bir algı görüyorum. En fazla gol pozisyonuna giren ve en az gol pozisyonu veren bir takımız. Ben o algıyla aynı fikirde değilim. Daha iyi oynayacağız, daha farklı kazanacağız. Arkadaşlar, neredeyse her maç bir tane ilk defa oynayanlar oluyor. Bu işler o kadar da kolay değil. Nelsson yerinde olmak hiç istemezdim açıkçası. Kazanmak zorunda olduğunuz bir lig maçı, 21 yaşındasınız... Eksiklerimiz var tabii ki. Hatayspor ileri üçlüsü Türkiye'de herkesi zorlayabilecek bir üçlü. Özellikle geçiş hücumlarında. Golde 2 stoperimizin de ayağı kaymış. Bu tuhaf işler bize oluyor." açıklamasını yaptı.



"HAYALLERİM BİTERSE, BURADA OLMAM"



Galatasaray için planları olduğundan bahseden Fatih Terim "Oyuncuları neden aldığımızı, nasıl bir politikamız olduğunu ifade ettim. Muhakkak sadece gençler olmayacak, tecrübeli oyuncular da olacak. Ancak ağırlık gençlerden olacak. Hayallerim bittiğinde bizim burada olmamamız lazım. Hayallerim hayatım boyunca sürecek. Vazgeçmemek lazım. Hayal etmekten, en üst seviyelere bakmaktan hiçbir türlü vazgeçmemek lazım. Hele ki bu armayla... İlkleri, olmaz denilenleri, yapılamaz denilenleri yaptığınız için hep yapmanız beklenir. Bu baskı oluşturur mu, oluşturur. İnşallah bu düşüncelerimiz, beklentilerimiz gerçek olur." ifadelerini kullandı.



"NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"



Randers maçıyla ilgili konuşan Terim "Şimdi perşembe oynuyoruz. Toplu taktik çalışmasını yapacağımız tek idman. Maç sonunda bir rejenerasyon ve taktik sonra da Kasımpaşa maçı. Bazı bloklardan rotasyon için vazgeçseniz, oyunu bulamazsınız. Öbür türlü olunca oynamayan oyuncuların performansı ne olacak bilmiyorsunuz. Rakibimiz 2 gol de yemedi. Gerçi bize 1-0 da yetiyor. Oradaki gibi bir maç beklemiyorum, oyuncularım da bunun bilincinde. Yenilmemelerine saygı duyuyorum ama biz de buralarda tecrübeli ve ne yapacağını bilen bir takımız." dedi.



"KOŞMAYAN OYNAYAMAYACAK"



Koşu mesafelerinin bu sezon arttığının hatırlatılması üzerine Fatih Terim "Bazı oyuncularımızın geçmişten gelen koşu mesafelerinin faydası var. Koşu mesafelerinin altında kalan oyuncuların forma bulmakta zorlanacağı da bir gerçek. Sadece koşu mesafesi değil birçok şeyi totalde ele alıyoruz. Bazıları çok az koşar, bazı anlarda sprint atar. Bu tempoyu mümkünse en yüksekte tutmayı amaçlıyorum. Gerek scout, gerek arkadaşlarımız her şeye hakimler. Biz bütün dereceleri soyunma odasına asıyoruz. Analiz grubumuz oyuncuların pozisyonlarını kendilerine atıyorlar. Rakip kontraları olacaktır, kendimize olan gol tehlikesini yüzde 37'ye indirmek de önemli bir şey. Bunları daha da aza çekeceğiz inşallah. Ayın 8'inden itibaren belirli bir grup, gidenin gittiği, kalanın kaldığı ve başka sebeplerin kafamızı meşgul etmediği bir ortamda çok daha rahat çalışıp, daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Onlar genç oldukları için öğrenimlerini ve gelişimlerini burada tamamlayacaklar. Zaman da gerekecek onlara." dedi.



DIAGNE VE MUSTAFA AÇIKLAMASI



Mbaye Diagne ile ilgili de konuşan Fatih Terim "Mbaye Diagne'yi ben de istekli görüyorum ama daha da istekli olması lazım. İstekli olmasının formayı almasını sağlamasıyla birlikte istekli olduğu ve olmadığı zamanlarda forma alıp alamayacağını bilecek kadar zeki. Diagne, Türkiye Ligi'nde çok etkili bir santrfor. Mustafa'yla birlikte daha da istekli olmalılar. Ondan daha da fazla şeyler bekliyoruz. 9 numaraların olaya ısınmaları, efor sarf etmelerinin tek sebebi goldür. Bizim, kimsenin yapamadığı tedavileri kendi kendilerine yaparlar. Çok da basit goller kaçırdık. Diagne boş kaleye kaçırdı, kendine kızmış. Bu performansını yükselterek devam etmeli. O zaman bize de çok fayda sağlar." açıklamasını yaptı.



"TÜRK OYUNCU TRANSFERİ OLABİLİR"



İlk 11'de oynayacak 3 Türk futbolcuyla ilgili gelen soru üzerine Fatih Terim "Kendimize göre bizim bazı matematiklerimiz var. Yerlilerden çok önemli oyunculara sahibiz, çoğunu da bırakmak istemedik. Biz geçen sene 15'e yakın Türk'le oynadık. Zaten ben çıkardığımda Türk kuralı olarak çıkarmıştım, Türk kuralı olarak oynadık. Sadece Gedson'la ilgili değil bazı Türk oyuncularla ilgili formüller ayın 8'ine kadar gündeme gelebilir. Bizim yabancı sınırında sıkıntımız olmayacak. Örneğin Muslera, Uruguay'dan maç nedeniyle olağanüstü geç dönerse Türk kalecimizle de çıkabiliriz. Zaman zaman kaleci değişikliği yapabiliriz." dedi.



"GENÇLERE HEP GÜVENDİM"



Genç futbolculara zaman tanınması gerektiğini söyleyen Terim "Gençlerin hatası olacak. Gençler, büyük hatalar yapacaklar, inşallah yapmazlar. Bizden çok stadyumun içerisinde bulunan taraftarların affedici olmaları çok önemli onları kazanmak için. Onlara güveniyorum bir an evvel kazanmada. Ta 96'dan beri birçok genç için "Bu risk alınır mı?" dediler ama onlar beni mahcup etmedi. Sevecen ve kazanmayı isteyen yaklaşıma tribünde ihtiyacımız var. Yeteneklerinden şüphemiz olmadığına göre, taraftarlarımızdan bu sabrı istiyoruz." dedi.



"ÖMER BAYRAM DEĞERLİ BİR İSİM"



Ömer Bayram'dan da övgüyle bahseden Fatih Terim "Ömer'e tepkiyi hiç tasvip etmiyorum. Ömer bir profesyonel, bir beyefendi. Oynasın, oynamasın, kadroya girsin, girmesin müthiş bir takım oyuncusu. Oynuyor problem, giriyor problem... Belki de TÜrkiye'de en çok asist yapan isimlerden biridir. Hocaya zaten güvenleri tamdır, bir bildiği vardır demeleri önemlidir. Ömer sadece saha içinde değil, Florya için de önemli bir oyuncudur. Ömer asist yaptı, 2-1 yendik. Ömer'in birçok asisti var. Yarım saat ısınır, oyuna sokmaktan vazgeçeriz, sorun çıkarmaz. Ömer Bayram 3 numarayı Patrick'le paylaşan bir oyuncu. 10-11 oynatmadık mı? Milli Takım'a gitti bu adam. Bu tepkileri hiç hak etmiyor." diyerek sözlerini noktaladı.



SACHA BOEY: "CELTIC'E GİTMEDİM"



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sach Boey "Benim önceliğim kollektif bir futbol oynamak. Galatasaray'a kendimi geliştirmek için de geldim ve bize düşen sahaya çıkarak elimizden gelenin en iyisini yapmak. Celtic beni transfer etmek istedi ancak Galatasaray daha büyük bir takım ve ben de daha büyük bir takım olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaray'a gelmeden önce bir ya da iki futbolcuyu biliyordum. Daha sonra aramıza yeni futbolcular da katıldı. Galatasaray'ın ana hedefi birinci sıraya çıkmak ve biz de bu hedef doğrultusunda çalışacağız." dedi.



"İDOLERİM HAKIMI VE MARCELO"



İdolleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Boey "Galatasaray'ı çocukluğumdan biliyorum. İdollerim Hakimi ve Marcelo. Ofansif olarak yardım etmeyi çok seviyorum. Çıkıp ortayı yapıp takımıma gol attırmayı, katkı sağlamayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY GELME AMACIM AVRUPA"



UEFA Avrupa Ligi hakkında da konuşan Fransız sağ bek "Önemli bir maç bizim için. Avrupa Ligi'ne gitmek için kazanmamız gerekiyor. Bizim de birinci hedefimiz Avrupa'da oynamak. Bu yüzden maçı iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak. Bu yüzden Galatasaray'a geldim." dedi.