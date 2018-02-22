Fatih Terim ilk biletini kesti! Sezon sonu gidiyor...

Galatasaray'da önemli bir değişime imza atmaya hazırlanan teknik direktör Fatih Terim 9 Mart'ta kulübün UEFA yetkilileri ile finansal fair play (FFP) kriterleriyle ilgili yapacağı toplantıya dikkat kesildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantı ve akabinde çıkacak karar Terim'in planlarına yön verecek. Takım içinde performansını yeterli görülmeyen çok sayıda oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı da bu toplantı ile belli olacak.Eğer yaptırım olmazsa, yeterli görülmeyen 8 veya 9 oyuncu gönderilecek ve uygun maliyetli takviyeler yapılacak. UEFA, transfer yasağı ya da kısıtlama getirmese dahi Fatih Terim'in planı FFP kriterlerine uygun bir Galatasaray inşa etmek. Kulübün yapısı ve maaş kadrosunu da çok sağlıklı bulmayan Terim, bu tabloyu değiştirmek amacında. Finansal yapıyı sağlıklı hale getirmek isteyen Terim'in hedefi ilk etapta 66 milyon Euro olan takım bütçesini 60 milyona çekmek ve sabitlemek.Sezon başında sözleşmesine '18 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi konulan Iasmin Latovlevici'ye yol göründü... Şu ana kadar 13 maçta forma giyen ve takımda kalması için 5 maçta daha oynaması gereken Rumen sol bek, Fatih Terim'in planlarında yer almıyor. Kulüp, opsiyon maddesi devreye girmese bile oyuncuya herhangi bir tazminat ödemek zorunda değil. Şu anda Nagotomo ile devam eden Terim, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasını istemiyor.Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'den iyi haber geldi. Sağlık Kurulu, tecrübeli stoperin görev verilmesi halinde Bursaspor maçında oynayabileceğini Fatih Terim'e bildirdi. Dün sabah yapılan antrenmanda da test edilen milli oyuncu herhangi bir ağrısı olmadığını belirtip taktik çalışmaya da katıldı. Yani Serdar eski takımına karşı sahada olabilecek.