Fatih Terim'den Bakasetas açıklaması!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Asteras Tripolis'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Fatih Terim yaptığı açıklamada,dedi.Şampiyonlukla ilgili Terim,ifadelerini kullandı.Bakasetas ile ilgili de konuşan Terim,şeklinde konuştu.Fatih Terim, Pana'nın ezeli rakipleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: