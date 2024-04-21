Fatih Terim: "Bizim yanımızdakiler devrilmez"

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia'yı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Bizim yanımızdakiler devrilmez'
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21 Nisan 2024 19:42
Son güncelleme 21 Nisan 2024 19:44
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia'yı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bizim yanımızdakiler devrilmez. Bugünkü maç bizim açımızdan 3 puanın öncelik olduğu bir maçtı. Bunu farklı sonuçla aldığımız için mutluyuz." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Her maç bizim için final. Bu maçtan önce en önemli maç Lami'ydı. Şimdi en önemli maç AEK. Kulübümüz, taraftarımız, çalışanlarımız ve tüm Panathianikoslular bir araya geldiği zaman hedeflerimize daha rahat koşabiliriz. Taraftarımızın yarattığı atmosferden çok memnunum. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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