Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

calendar 19 Ağustos 2025 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un tecrübeli çalışıtırıcısı Fatih Tekke, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN" 

Mücadeleyi iki bölümde değerlendiren Tekke, "Zor bir maç olacağını söylemiştim. İlk yarıda bazı oyuncularımız hazır olmadığı için ön alan baskısı yapamadık. Çok ortada bir maç gibi gözüktü. Rakibin tehlikeli geçişleri vardı. Hakem kararlarının konuşulabileceği pozisyonlar var. 60'tan sonra oyuncu değişikliği ile ön alan baskısına devam ettik. Böyle maçlarda daha iyi topa sahip olmamız gerekiyor. Daha coşkulu ve daha dengeli olmamız gerekiyor. En önemlisi 3 puandı." ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIŞ OLACAK" 

Tecrübeli çalıştırıcı, alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek, "İyi ve değerli bir 3 puan. Şimdi içeride iki maçımız var. Hem iyi oyun hem galibiyetle bitirirsek bizim için çok iyi bir başlangıç olacak." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI 

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Transferi konuşuyoruz. Mevkiler belli, konuşuyoruz. Başkanımızın bu konuda çok ciddi emeği var. Çok ciddi zaman harcadık. Gelecek oyuncularımız var. Hatta belki bu sabah birisi gelecek. Orta sahada beklentimiz var, stoperde beklentimiz var. Başkanımız biliyor ve konuşuyoruz. Umarım istediklerimiz olur." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
