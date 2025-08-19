Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trabzonspor'un tecrübeli çalışıtırıcısı Fatih Tekke, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"



Mücadeleyi iki bölümde değerlendiren Tekke, "Zor bir maç olacağını söylemiştim. İlk yarıda bazı oyuncularımız hazır olmadığı için ön alan baskısı yapamadık. Çok ortada bir maç gibi gözüktü. Rakibin tehlikeli geçişleri vardı. Hakem kararlarının konuşulabileceği pozisyonlar var. 60'tan sonra oyuncu değişikliği ile ön alan baskısına devam ettik. Böyle maçlarda daha iyi topa sahip olmamız gerekiyor. Daha coşkulu ve daha dengeli olmamız gerekiyor. En önemlisi 3 puandı." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek,dedi.sözleriyle açıklamalarını noktaladı.