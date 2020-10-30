Fatih Mert: 'Galatasaray ile oynamak istemeyiz ama mecburuz'

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular ve Galatasaray maçı hakkında Tivibu Spor'a konuştu.



"GALATASARAY MAÇINDA 9 EKSİK VAR"



Fatih Mert açıklamasında, "Pozitif 7 futbolcumuz var ve Galatasaray maçında oynayamayacaklar. Tahlili pozitif çıkmayıp tomografi ile virüsün ciğerlerine yerleştiği görülen 1 futbolcumuz ile birlikte 8 yapıyor. Alper Potuk, Rizespor maçında kırmızı kart görmüştü. 9 eksikle birlikte, 6'sı ilk 11'de oynayan futbolcu, 1'i de Rizespor maçında sonradan oyuna girmişti. Galatasaray maçını böyle oynayacağız. Bunun haricinde 2 yardımcı hocamızda pozitif. 5 personelde pozitif var, 1 de yönetim kurulu üyemizde var" dedi.



"GELİP OYNAYACAĞIZ"



Maç öncesi son testlerde de pozitif çıkma ihtimali ve TFF ile görüşmeler sorulurken, "Dün yapıldı testlerimiz. Sadece 1 kulüp çalışanında daha çıkmıştı, futbolcularda görülmedi. Biz bu sayıyla gelip oynayacağız. Futbolcu sayısının 13'e düşmesi durumunda oynanmıyor. Futbolculardan 6'sı 11'de oynuyor. Hatayspor, 14 vaka ile bizle maçını oynamamıştı. Biz zorlu Galatasaray deplasmanında gelip 9 eksikle gelip oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu kural herkes için geçerli. Gelip oynayacağız, ümit ederim iyi bir sonuç alırız" sözlerini kullandı.



Karşılaşmayı oynayıp oynamama istekleri sorusu üzerine Fatih Mert, "Elimizde olsa 9 eksikle Galatasaray ile maç yapmayı istemeyiz. Federasyon başkanımız söyledi 'ligi muhakkak bitirmek zorundayız' diye. Takvim sıkışık dedi. Bu mecburiyetten dolayı TFF'ye başvuruda bulunmuyoruz. Bu yüzden gelip oynayacağız" açıklamasını yaptı







