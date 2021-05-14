Fatih Karagümrük'ün son haftada konuğu Denizlispor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesigünü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'ün son haftada konuğu Denizlispor
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14 Mayıs 2021 14:46
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesigünü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Yıllar sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir grafik sergileyen ve son 2 maçını kazanan Fatih Karagümrük, 57 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'e veda eden ve 12 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

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