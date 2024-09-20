Fatih Altaylı: '50 yıllık Galatasaraylıyım, bu işi bırakmam'

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili kendi YouTube kanalında yorumlarda bulundu.
Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde:
"GÜZEL BİR KILIF AMA AHLAKİ GÖRÜNMÜYOR"
"Dursun Özbek, sürekli bilgi ve belge meselesinin içerisinde. Karaborsa iddialarıyla ilgili de belge istemişti. Bunların hepsi zaten sizde. İki ay önce kurulmuş haber sitesi 14 milyon Dolar veriyor. Kılıf olarak hukuki açıdan güzel bir kılıf ama ahlaki görünmüyor."
"3 AYDA KOCA KULÜBÜ ÇÖPE ÇEVİRDİLER"
"Mayıs ayında Galatasaray, iki sene üst üste şampiyon olmuştu. Mauro Icardi ve diğer yıldızlar takımdaydı. Okan Buruk gayet mutlu. 3 ayda koca kulübü çöpe çevirdiler. İmajı yerle bir ettiler. Bunu nasıl yaparsınız kardeşim? Ben bunu anlamıyorum."
"DURSUN ÖZBEK'İN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
"Dursun Özbek, bu çıkan iddialarla ilgili sorumluluları kulüpten atsaydı imajı yerle bir olmayacaktı. Ben haftaya savcılığa gideceğim ve Passo'dan aldığım belgeleri onlara aktaracağım. Dursun Özbek'in ne yapmak istediğini biliyorum. Ekim ayındaki Genel Kurul öncesi savcılığı siyasi olarak sıkıştırıp takipsizlik kararıyla dosyaları kapattırmak istiyor. Ben 50 yıllık Galatasaraylıyım, bu işi takip ederim."
Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde:
"GÜZEL BİR KILIF AMA AHLAKİ GÖRÜNMÜYOR"
"Dursun Özbek, sürekli bilgi ve belge meselesinin içerisinde. Karaborsa iddialarıyla ilgili de belge istemişti. Bunların hepsi zaten sizde. İki ay önce kurulmuş haber sitesi 14 milyon Dolar veriyor. Kılıf olarak hukuki açıdan güzel bir kılıf ama ahlaki görünmüyor."
"3 AYDA KOCA KULÜBÜ ÇÖPE ÇEVİRDİLER"
"Mayıs ayında Galatasaray, iki sene üst üste şampiyon olmuştu. Mauro Icardi ve diğer yıldızlar takımdaydı. Okan Buruk gayet mutlu. 3 ayda koca kulübü çöpe çevirdiler. İmajı yerle bir ettiler. Bunu nasıl yaparsınız kardeşim? Ben bunu anlamıyorum."
"DURSUN ÖZBEK'İN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
"Dursun Özbek, bu çıkan iddialarla ilgili sorumluluları kulüpten atsaydı imajı yerle bir olmayacaktı. Ben haftaya savcılığa gideceğim ve Passo'dan aldığım belgeleri onlara aktaracağım. Dursun Özbek'in ne yapmak istediğini biliyorum. Ekim ayındaki Genel Kurul öncesi savcılığı siyasi olarak sıkıştırıp takipsizlik kararıyla dosyaları kapattırmak istiyor. Ben 50 yıllık Galatasaraylıyım, bu işi takip ederim."